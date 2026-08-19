García Harfuch, un buen amigo de EU: T. Cole

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Ciudad de México.- El director de la agencia antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, y el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, no escatimaron elogios mutuos durante la primera jornada de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) que se celebra en Buenos Aires, Argentina.

Cole calificó a García Harfuch como "un socio confiable y un buen amigo de Estados Unidos". El mexicano agradeció a Cole "por mantener con las instituciones mexicanas una relación profesional, directa y orientada a resultados para nuestras naciones".

En la cita, que se celebra hasta el jueves a puertas cerradas y sin acceso para la prensa, participan cerca de medio millar de altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y delegados del centenar de países miembros y observadores de IDEC, una plataforma creada en 1983 en la que se discuten planes y estrategias de cooperación en la lucha contra las organizaciones de tráfico de drogas.

García Harfuch, dijo Cole en su presentación, "entiende las amenazas globales que enfrentamos juntos. Las organizaciones criminales transnacionales que trafican drogas mortales, propagan la violencia, corrompen instituciones y destruyen familias".

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Cole aludió al atentado al que García Harfuch sobrevivió en 2020, siendo secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX. "Harfuch entiende el riesgo personal", indicó el estadounidense, para destacar que a pesar del ataque, "regresó al deber" y "enfrenta estas amenazas de frente".

El director de la DEA llamó "amigo" a García Harfuch y le agradeció por su "liderazgo, amistad y colaboración. Aprecio que estés aquí. Esta delegación aprecia que estés aquí. Estos más de 100 países aprecian que estés aquí".

En su turno, García Harfuch destacó que gracias a la "confianza" que existe hoy, se ha podido avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales.

Durante su discurso, el funcionario mexicano habló de los resultados de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dijo que, en menos de dos años, "el promedio diario pasó de 86 homicidios diarios a 42 homicidios en julio de 2026. Eso representa una reducción de 51%. Además, en el mismo periodo, los delitos de alto impacto se han reducido 33% en el país".