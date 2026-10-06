Gigantes blancos provocan terror

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San José Iturbide, Gto.- Diez "gigantes blancos" asentados en la Terminal de Almacenamiento y Suministro de Hidrocarburos de San José Iturbide, perturban la tranquilidad en la comunidad de La Fragua, ubicada a 14 kilómetros de la cabecera municipal.

"Son un peligro, una explosión y ¡puff!, se acaba este pueblo y todos los que están alrededor", comenta Salvador, uno de los 400 habitantes de esta localidad.

La puerta de su casa, ubicada en la calle Insurgentes, está a menos de seis metros de la barda perimetral de la planta.

Salvador desconfía del dicho de la empresa propietaria del complejo, Gas Natural del Noroeste (GNN), perteneciente al Grupo SIMSA, que en lonas asegura que cumple con todos los lineamientos de seguridad.

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Diez enormes tanques de almacenamiento, con capacidades de 120 mil, 150 mil y 185 mil barriles de hidrocarburos distribuidos en grupos de 3, 3 y 4 reposan a lo largo de la planta, todos identificados y señalados con el tipo de líquido que contienen: gasolina regular, magna y diésel.

El operativo

La Fiscalía General de la República (FGR) intervino la Terminal de Almacenamiento de GNN el 17 de septiembre pasado, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato y de la Guardia Nacional. Con una orden de cateo autorizada por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, se aseguraron 10 tanques, tres pipas y contenedores que, en suma, almacenaban 59 millones 36 mil 870 litros de hidrocarburo que se reportó como presunto huachicol.

La planta entró en operación hace más de 8 años y medio, con el aval del Gobierno Federal. Desde entonces está pendiente una ruta de evacuación para la población cercana.