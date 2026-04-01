Gobierno y sector gasolinero acuerdan bajar precio del diésel

El gobierno federal y las empresas del sector gasolinero establecieron un acuerdo temporal para reducir el precio del Diésel por debajo de los 28.30 pesos por litro en todo el país.

Contexto internacional y aumento de precios

El acuerdo se da en un contexto donde los precios internacionales del petróleo y sus derivados, entre ellos combustibles como el Diésel, han aumentado debido al conflicto en Medio Oriente.

Acciones del gobierno y empresarios para estabilizar precios

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Por ello, con el fin de estabilizar los costos del combustible, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios gasolineros acordaron la reducción del precio de dicho combustible durante los próximos días.

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A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfatizó que este acuerdo ha permitido traer beneficios directos a las familias mexicanas.

Aunque en el documento no se específica cuál será el precio de venta al público en las estaciones de servicio o si tendrá un tope, en un tuit donde difundió el comunicado, Hacienda indicó que el objetivo es "reducir el precio del diésel por debajo de los $28.30 pesos por litro durante los próximos días a lo largo del país".

Mencionó que durante un año ha operado de manera exitosa la Estrategia para estabilizar el precio de la gasolina regular en la República Mexicana.

A través de ella, señaló, se convoca a la participación voluntaria de los empresarios del sector y la acción directa de distintas entidades gubernamentales para mantener el precio de este energético por debajo de 24 pesos por litro, misma que se mantiene vigente.