Casa de Cultura San Sebastián

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián celebrará su 32 aniversario con un programa que se desarrollará del 17 al 20 de septiembre, con conciertos y una demostración folclórica en distintos espacios del barrio.

Desde su creación, la Casa de Cultura ha funcionado como un punto de encuentro para la comunidad y como un espacio dedicado a la promoción de distintas expresiones culturales.

Las actividades comenzarán el jueves 17 de septiembre a las 19:00 horas con una demostración folclórica en el Teatro de la Paz, con entrada libre. Ese mismo día, a las 20:00 horas, la Banda de Música de Gobierno del Estado ofrecerá un concierto en la Parroquia de San Sebastián Mártir. El viernes 18, a las 20:00 horas, la Camerata de Gobierno del Estado se presentará en el mismo recinto.