logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Casa de Cultura San Sebastián

Celebra aniversario

Por Estrella Govea

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Casa de Cultura San Sebastián
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián celebrará su 32 aniversario con un programa que se desarrollará del 17 al 20 de septiembre, con conciertos y una demostración folclórica en distintos espacios del barrio.

      Desde su creación, la Casa de Cultura ha funcionado como un punto de encuentro para la comunidad y como un espacio dedicado a la promoción de distintas expresiones culturales.

      Las actividades comenzarán el jueves 17 de septiembre a las 19:00 horas con una demostración folclórica en el Teatro de la Paz, con entrada libre. Ese mismo día, a las 20:00 horas, la Banda de Música de Gobierno del Estado ofrecerá un concierto en la Parroquia de San Sebastián Mártir. El viernes 18, a las 20:00 horas, la Camerata de Gobierno del Estado se presentará en el mismo recinto.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Armando González Torres ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua
      Armando González Torres ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua

      Armando González Torres ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua

      SLP

      El Universal

      El escritor ha sido galardonado con premios nacionales de poesía y ensayo literario en México.

      Detallan beneficios de la tasa cero para libros
      Detallan beneficios de la tasa cero para libros

      Detallan beneficios de la tasa cero para libros

      SLP

      El Universal

      El SAT aclaró que facilita la devolución de gastos para vendedores

      ¿Quién ganaría y quién perdería en presupuesto de Cultura de 2027?
      ¿Quién ganaría y quién perdería en presupuesto de Cultura de 2027?

      ¿Quién ganaría y quién perdería en presupuesto de Cultura de 2027?

      SLP

      El Universal

      Instituciones como INAH y Bellas Artes reciben aumentos marginales en el presupuesto para 2027.

      Lanzan documental sobre activista asesinado en Chiapas
      Lanzan documental sobre activista asesinado en Chiapas

      Lanzan documental sobre activista asesinado en Chiapas

      SLP

      El Universal

      Sinar Corzo defendió derechos básicos en Arriaga y fue asesinado cerca de su hogar.