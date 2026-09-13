Casa de Cultura San Sebastián
Celebra aniversario
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La Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián celebrará su 32 aniversario con un programa que se desarrollará del 17 al 20 de septiembre, con conciertos y una demostración folclórica en distintos espacios del barrio.
Desde su creación, la Casa de Cultura ha funcionado como un punto de encuentro para la comunidad y como un espacio dedicado a la promoción de distintas expresiones culturales.
Las actividades comenzarán el jueves 17 de septiembre a las 19:00 horas con una demostración folclórica en el Teatro de la Paz, con entrada libre. Ese mismo día, a las 20:00 horas, la Banda de Música de Gobierno del Estado ofrecerá un concierto en la Parroquia de San Sebastián Mártir. El viernes 18, a las 20:00 horas, la Camerata de Gobierno del Estado se presentará en el mismo recinto.
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