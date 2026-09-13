Karol G, Tito Double P y Peso Pluma lideran los Billboard

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Peso Pluma es el principal finalista de los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Le siguen Tito Double P y Fuerza Regida. Karol G es nuevamente la artista femenina con más categorías como finalista.

Telemundo y Billboard revelaron la lista de finalistas. Peso Pluma es finalista en 17 categorías, seguido por Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12. Karol G sumó nueve menciones.

Otros de los finalistas destacados son Prince Royce, en ocho categorías, y Bad Bunny, en siete.

Los Premios Billboard de la Música Latina se presentarán en vivo por Telemundo y Peacock el 22 de octubre a las 20:00 horas (hora del este de Estados Unidos) desde el James L. Knight Center de Miami.

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La ceremonia también estará disponible en Universo y la aplicación de Telemundo, así como en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Los premios se entregaran en 47 categorías que abarcan los principales géneros de la música latina.

La ceremonia reconocerá de igual forma la trayectoria de destacados artistas a través de los Premios Honorarios de Billboard, como el Premio Billboard Vanguardia, Premio Billboard Trayectoria Artística y el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, entre otros.

Este año es especial para los Billboard pues estrenan la categoría de Artista de los Fans, cuyo ganador será elegido por el público. Los cinco artistas con mayor número de menciones competirán por este honor. Los fans pueden votar por su artista favorito en Telemundo.com/VOTA hasta el 22 de octubre. El ganador será revelado en vivo durante los premios.