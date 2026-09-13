Bandera, todo un orgullo

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Naucalpan, Méx.- "Nos llena de orgullo que lo que nació en nuestras manos va a ser ondeado en algún lado del país", dice Nicolás Vera, de Mundo Bandera, empresa dedicada a la fabricación de este símbolo patrio desde hace más de 30 años.

Nicolás es la tercera generación que toma las riendas de la empresa que inició como un emprendimiento de su tía Marisol Ortega y su mamá, "con la necesidad de sacar adelante a una familia".

"Seguimos con un proceso artesanal y en esta parte ya combinamos la parte de la experiencia y la tecnología con la confección que es la parte de las costureras", explica Nicolás Vera.

La producción se mantiene entre los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla. Su planilla laboral está conformada por trabajadores de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Villa del Carbón y Nicolás Romero.

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"En septiembre, cuando las calles, escuelas, oficinas y edificios públicos comienzan a llenarse de verde, blanco y rojo, detrás de cada bandera existe un proceso que pocas veces se ve", reconoce Nicolás.

Parte de la fabricación de ese espectáculo tricolor comienza en este taller de Naucalpan, con el diseño de la Bandera de México. Ahí se define el material con el que será plasmado el Escudo Nacional y el uso que tendrá la pieza para determinar la técnica, la tela y los acabados.

Para elaborar la Bandera de México, se siguen protocolos establecidos en un permiso del gobierno. "Con base en lo que nos dice el permiso fabricamos la bandera, no podemos alterar las proporciones del escudo, colores", señala Vera.

La empresa fabrica distintos tipos de bandera. La más utilizada por escuelas, instituciones privadas y oficinas de gobierno lleva el Escudo Nacional bordado con hilos de colores.

Para honores a la bandera y en exteriores, el símbolo patrio es digital. Existe otra que utiliza hilo dorado metálico y que tiene demanda en oficinas de gobierno, presidencias así como en los ayuntamientos.

Nicolás Vera señala que la pieza no termina en la tela, el hilo o la tinta, ya que "la Bandera de México es una leyenda viviente", dice con orgullo.