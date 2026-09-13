Vehículo sin placas y cubierto causa movilización en el Centro Histórico

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Un vehículo sin placas, estacionado en una calle peatonal y con parte de su interior cubierto con plásticos, provocó inquietud durante la madrugada de este domingo en pleno Centro Histórico de San Luis Potosí.

El hallazgo llamó la atención por las condiciones en las que se encontraba la unidad y por su ubicación en una zona céntrica, lo que derivó en la presencia de elementos de la Guardia para verificar la situación.

El automóvil permanecía abandonado y, hasta el momento, no se ha establecido que esté relacionado con algún hecho delictivo. Las autoridades realizaron la revisión correspondiente para determinar su procedencia y situación legal.

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La presencia de vehículos abandonados en zonas peatonales y de alta concentración de personas representa además un reto para las labores de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad.