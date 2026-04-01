Guanajuato pagó 5.3 mdp a Lucero por concierto privado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) llamó este miércoles a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a abrir el diálogo con colectivos culturales del estado, esto luego de las críticas lanzadas por la comunidad artística contra la Administración estatal por desembolsar 5.3 millones de pesos (mdp) para un concierto de la cantante Lucero, que apenas duró 40 minutos y al que sólo se pudo acceder por invitación.

El concierto fue, en realidad, para un élite. No fue para toda la gente, que en realidad se prendió por el gasto destinado a una artista de Televisa.

De acuerdo con el medio local POPLab, para el 2026, la Secretaría de Cultura de Guanajuato puso a disposición sólo cinco millones de pesos para promover el desarrollo y fortalecimiento de proyectos artísticos y culturales de los agentes culturales de la entidad. Es decir, en menos de una hora, el Gobierno estatal gastó el equivalente al presupuesto de un año de un fondo cultural.

En un texto firmado por la periodista Yajaira Gasca Ramírez, se detalló que el espectáculo se llevó a cabo el pasado 2 de marzo en el Teatro Juárez como parte de un evento de declaratoria de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato como Patrimonio Cultural Intangible del Estado.

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Sheinbaum llamó a la Gobernadora de Guanajuato a abrir diálogo con colectivos culturales tras las críticas por desembolsar 5.3 mdp para un concierto de Lucero.

Según el medio, la mayor parte de estos recursos —cinco millones 199 mil pesos— fueron aportados por el Gobierno de la entidad, mientras que del presupuesto de la Universidad de Guanajuato salieron 149 mil 936 pesos, tal y como consta en documentos entregados a través de solicitudes de acceso a la información pública. "Con ello, el desembolso total de parte de instituciones públicas fue de 5.3 millones de pesos", explicó.

Ante una pregunta de la prensa en la conferencia matutina de este día, la Jefa del Poder Ejecutivo instó a la Gobernadora de Guanajuato a abrir el diálogo con la comunidad artística del estado.

—El concierto apenas duró sólo 40 minutos, en contraste, pues este gasto es el similar que se contempla para el fondo estatal para la promoción de las culturas y las artes. Ante esta situación, la comunidad artística ha criticado dicho gasto y denuncia que no hay apoyo de la Secretaría de Cultura estatal. ¿Qué mensaje le manda a los artistas de Guanajuato que se sienten desamparados? —preguntó una reportera a Sheinbaum Pardo.

—Pues qué se acerquen a las... que abra el espacio la Gobernadora para que se acerquen a los colectivos culturales, y que pueda haber un diálogo para poder apoyar la cultura en sus distintos ámbitos y no solamente en el concierto de una persona —le respondió.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum resaltó que los conciertos, cuando son públicos, son importantes porque permiten que la gente tenga acceso a la cultura.

—Los conciertos tienen una virtud y cuando son gratuitos, no sé si en este caso fue gratuito, pues permiten acceder al público en general a conciertos que normalmente tienen un costo muy alto. Entonces no está mal que haya conciertos. Lo importante es que también pues haya apoyo a los colectivos culturales. Entonces creo que si se abre un diálogo con la Gobernadora, pues sería muy bueno.

—Sí, bueno, sólo señalar que el concierto fue por invitación —precisó la periodista.

—Bueno. Entonces cada quien tomará sus propias conclusiones —finalizó la mandataria mexicana.