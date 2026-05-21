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Sheinbaum recibe a Markwayne Mullin en Palacio Nacional

El encuentro se centró en mantener el respeto mutuo y la colaboración en temas de seguridad y migración.

Por El Universal

Mayo 21, 2026 05:14 p.m.
A
Sheinbaum recibe a Markwayne Mullin en Palacio Nacional

(EL UNIVERSAL).- En medio de las

presiones
por la relación de seguridad con el país vecino del norte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

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, informó que recibió en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, con quien acordó mantener la colaboración bilateral en materia de seguridad bajo un marco de respeto entre ambas naciones.
A través de una publicación en sus redes sociales, la Mandataria federal destacó que durante el encuentro se reafirmó el compromiso de ambos gobiernos para continuar trabajando de manera conjunta en temas de interés común, especialmente en materia de seguridad y cooperación bilateral.
"Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países", escribió la titular del Ejecutivo federal.
La reunión ocurre en medio de la coordinación permanente, y presiones, entre México y Estados Unidos en temas relacionados con migración, combate al narcotráfico y seguridad fronteriza, asuntos prioritarios para ambas administraciones.

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