Hallan cuarta víctima en gruta de Cuetzalan

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Puebla, Pue.- Equipos de rescate especializado localizaron el cuerpo de una cuarta víctima en el interior de una gruta del Pueblo Mágico de Cuetzalan, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.

Tras casi una semana de haberse reportado que siete personas quedaron atrapadas en la gruta Chichicazapa, el saldo es de cuatro personas muertas y tres rescatadas con vida.

En una primera instancia, ubicaron y rescataron el cuerpo de un hombre; posteriormente se notificó del hallazgo de dos víctimas sin vida más y domingo de una tercera.

Los tres cuerpos se encuentran a más de 2 kilómetros del punto de ingreso, lo que confirmó la magnitud del desplazamiento provocado por la dinámica hidráulica del sistema subterráneo.

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El Gobierno del Estado informó que suspendió las labores de rescate de los restos de las víctimas con base en el dictamen técnico emitido por especialistas en espeleología, rescate en cavernas y gestión del riesgo.

Y es que se explicó que las condiciones actuales del sistema cavernario —que forma parte de un complejo kárstico de más de 37 kilómetros de desarrollo y 650 metros de desnivel entre cavernas y ramales— representan un riesgo extremo para el personal especializado, por lo que se retomarán las acciones hasta que las condiciones climáticas lo permitan.

Con las lluvias de las últimas horas, el nivel del agua al interior ha incrementado, lo que provoca inundaciones súbitas, cierre de galerías, sifones temporales, pérdida total de visibilidad y arrastre de material.

"Estas condiciones impiden el tránsito seguro del personal y hay un alto riesgo de que queden aislados los equipos en el interior", se advirtió sobre las tareas.