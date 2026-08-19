Hallan huachicol en predio de Tlajomulco de Zúñiga

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Ciudad de México.- Fuerzas federales aseguraron dos predios en Jalisco, uno de ellos empleado como presunto centro de almacenamiento ilícito de combustible, al cumplimentar órdenes de cateo derivadas de una investigación por robo, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.

En el primer inmueble, localizado en la colonia Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ejército mexicano, localizaron decenas de contenedores, 6 tanques, 30 tractocamiones, 21 pipas cilíndricas, 4 cilindros, 18 frac tank.

Además 10 tambos azules con dos mil litros de líquido traslúcido, 11 bidones con 220 litros de líquido traslúcido, 2 cubos tanques con mil 620 litros de líquido traslúcido, un vehículo particular y diversos documentos.

Los elementos, indicó la institución, también hallaron seis aparatos eléctricos (analizador de azufre, analizador automático de punto de inflamación, regulador de voltaje eléctrico, densímetro digital de sobremesa, espectrómetro y un probador automático de destilación), dos laptops, un DVR y una computadora de escritorio.

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En tanto, en el segundo predio en la colonia Ciudad del Sol, en Zapopan, fue asegurada un arma corta abastecida, 21 laptops, cuatro discos duros, una tableta, 19 USB, un radio de comunicación, numerario y tres vehículos.

La FGR afirmó que el operativo derivó de una denuncia anónima en la que se refirió que, en el predio de una empresa de transportes, situada en Guadalajara, hacían el trasvase y almacenamiento sospechoso de combustible.