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Hundimientos son recurrentes, acusan

Por El Universal

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Hundimientos son recurrentes, acusan
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      Ciudad de México.- El socavón que se abrió al interior del Deportivo Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, reavivó la preocupación entre vecinos de la zona, quienes aseguran que este tipo de hundimientos se han vuelto recurrentes desde el sismo del 19 de septiembre de 2017.

      En un recorrido hecho por El Universal se pudo constatar que personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) se encuentra trabajando en el socavón de ocho metros de largo, seis de ancho y 7.5 de profundidad, que se originó por daños en un colector de 1.83 metros de diámetro.

      Mientras se realizaban los trabajos de apuntalamiento del terreno y la sustitución del tramo dañado de la tubería que realiza la Segiagua en la zona afectada, Agustín, un vecino del lugar, recordó que antes de los sismos de septiembre de 2017, no había socavones.

      "Cuando fue el temblor del 17 el piso quedó muy estrellado; después empezaron a aparecer los socavones. Antes de eso todo estaba tranquilo. Yo creo que el movimiento fracturó las tuberías y con el agua se empieza a llevar la tierra hasta que se hace el hoyo", comentó Agustín.

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      El vecino que lleva viviendo décadas enfrente del Deportivo Gertrudis Sánchez expuso que en la zona ya colapsó un gimnasio del deportivo, además de registrarse hundimientos cerca de la Casa de Cultura, en un crucero y en distintos puntos del camellón.

      Incluso estimó que algunas reparaciones han tardado entre dos y cuatro meses debido a la complejidad de los trabajos, ya que "abajo pasa un tubo enorme, de unos dos metros de diámetro, con mucha agua. Es un trabajo muy delicado y no hay que presionar a los trabajadores para que terminen rápido porque se ponen en riesgo".

      La alcaldía Gustavo A. Madero especificó que el hundimiento fue provocado por el reblandecimiento del terreno tras las lluvias recientes y que, al existir un colector profundo, la reparación corresponde a la Segiagua.

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