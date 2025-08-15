logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Huracán Erin se intensifica a categoría 1 en Atlántico

Sin peligro para territorio mexicano, según reporte de Conagua

Por El Universal

Agosto 15, 2025 10:55 a.m.
A
Huracán Erin se intensifica a categoría 1 en Atlántico

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que "Erin" se ha intensificado a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer huracán de esta temporada en la cuenca del Atlántico.

Mediante redes sociales, la Conagua indicó que su centro se localiza a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 3 mil 230 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. También señaló que presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros sobre hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noreste a 30 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Huracán Erin se intensifica a categoría 1 en Atlántico
Huracán Erin se intensifica a categoría 1 en Atlántico

Huracán Erin se intensifica a categoría 1 en Atlántico

SLP

El Universal

Sin peligro para territorio mexicano, según reporte de Conagua

Disminución de pobreza, hazaña de la 4T: CSP
Disminución de pobreza, hazaña de la 4T: CSP

Disminución de pobreza, hazaña de la 4T: CSP

SLP

El Universal

La frase "por el bien de todos, primero los pobres" no es sólo una consigna, sino una realidad, dice

EU ofrece 26 mdd por criminales
EU ofrece 26 mdd por criminales

EU ofrece 26 mdd por criminales

SLP

EFE

Catean departamento de Bermúdez
Catean departamento de Bermúdez

Catean departamento de Bermúdez

SLP

El Universal