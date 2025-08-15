Disminución de pobreza, hazaña de la 4T: CSP

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es una hazaña de la autollamada Cuarta Transformación el que 17.2 millones de personas en México hayan superado la condición de pobreza, como informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Jefa del Ejecutivo federal afirmó que esta baja en la pobreza demuestra que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona, y que la frase “por el bien de todos, primero los pobres” no es sólo una consigna, sino una realidad.

Señaló que con esta reducción de la pobreza también hay una baja en la desigualdad y una mayor distribución de la riqueza.

“Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación; demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y, además, la desigualdad; es decir, hay mayor distribución de la riqueza”, dijo la Mandataria.

“Es algo extraordinario, histórico, la reducción en el sexenio del presidente [Andrés Manuel] López Obrador, pero, particularmente de 2022 a 2024, en tan sólo dos años.

“Es una muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y está dedicado a quien menos tiene; que ‘por el bien de todos, primero los pobres’ es no solamente una consigna, sino una realidad en México”, insistió la Titular del Ejecutivo.

En conferencia de prensa matutina, afirmó que esta baja en la pobreza se debe al incremento del salario mínimo y los programas de Bienestar, así como al acceso a los derechos. “¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente: al incremento en el salario mínimo, a los programas de Bienestar y al acceso a los derechos”, expresó la Mandataria.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que la pobreza extrema en México se redujo 2.1 millones de personas de 2022 a 2024, por lo que, actualmente, el Inegi estima que 7 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema en todo el país, lo que representa 5.3% de la población, el nivel más bajo en la historia.

“Este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto: el humanismo. Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza. Y estamos seguros que vamos a seguir avanzando, por eso hablamos de la continuidad”, resaltó.