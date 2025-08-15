EU ofrece 26 mdd por criminales

Washington.- Estados Unidos ofreció este jueves hasta 26 millones de dólares de recompensa a cambio de información para el arresto de cinco presuntos líderes de Cárteles Unidos, organización criminal mexicana recientemente designada como grupo terrorista, e impuso sanciones en su contra para intentar cortar sus fuentes de financiamiento.

El Departamento de Estado señaló a Juan José Farías Álvarez, alías El Abuelo, por el que ofreció hasta 10 millones de dólares; a Nicolás Sierra, alias El Gordo, y Alfonso Fernández, alias Poncho, por los que ofreció 5 millones a cambio de información de cada uno y a Luis Barragán, alias R5, y Édgar Orozco, alias El Kamoni, por los que ofreció 3 millones.

Las autoridades estadounidenses los identifican como líderes de la organización Cárteles Unidos dedicada a la producción de fentanilo, así como al tráfico de cocaína desde Colombia.

El ofrecimiento de recompensas llegó acompañado de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Cárteles Unidos y Los Viagras. “El Tesoro, junto a nuestros socios en la aplicación de la ley, continúa atacando los esfuerzos de los Cárteles por generar ingresos para sus esquemas criminales y violentos”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estas nuevas acciones del Gobierno estadounidense llegan dos días después de que se ejecutara la extradición, desde México, de 26 narcotraficantes de alto perfil señalados de tráfico de cocaína, homicidio y otros delitos. Además, de ser acusados de seguir sus operaciones criminales desde las prisiones.