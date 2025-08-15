Catean departamento de Bermúdez

Villahermosa, Tab.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional (GN) realizaron el miércoles un cateo a un departamento de lujo en la torre Laguna Park, en Villahermosa, presuntamente propiedad de Hernán Bermúdez Requena, prófugo de la justicia.

El operativo por parte de los elementos de las fuerzas estatales y federales inició a las 6:30 de la tarde y se prolongó hasta pasadas las 20:00 horas.

A decir de algunos inquilinos, las autoridades al ingresar al inmueble rompieron la puerta de vidrio de la recepción y subieron hasta el último piso de la torre, edificio C, donde aseguraron una caja fuerte.

Este es el segundo cateo que se realiza en lo que va del año relacionado con Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal La Barredora, vinculado a delitos de robo, extorsiones, huachicol y homicidios selectivos.

Sobre estas diligencias, el fiscal general del estado, Tonatiuh Vázquez Landeros, dio a conocer que el inmueble estaba prácticamente abandonado y que el objetivo del cateo era localizar personas, objetos o documentos que pudieran ayudar en las investigaciones en contra del exfuncionario estatal, quien está siendo investigado por sus vínculos con el grupo criminal La Barredora.