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Tres de cada cuatro expedientes derivaron en inhabilitaciones

Los expedientes incluyen multas fiscales y procedimientos iniciados por la Contraloría y el IFSE.

Por Rubén Pacheco

Agosto 09, 2026 12:40 p.m.
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Tres de cada cuatro expedientes derivaron en inhabilitaciones
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      De alrededor de 200 expedientes que ingresaron en lo que va del 2026, el 75 por ciento concluyó en inhabilitaciones, informó María Olvido Rodríguez Vázquez, magistrada presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

      Describió que los asuntos corresponden autoridades municipales y estatales, vinculadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, cuenta públicas y procedimientos iniciados por la Contraloría General adel Estado (CGE).

      La juzgadora administrativa precisó que el órgano jurisdiccional local no tiene la "última palabra", porque posterior a los fallos que emita, las partes intervinientes pueden interponer recursos como parte de la cadena impugnativa subsecuente.

      Destacó que por lo regular, las sentencias dictadas por el TEJA suelen quedar firmes después de pasar por todos los procesos de impugnación de las y los promotores inconformes.

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      "En este año llevamos alrededor...yo creo alrededor de unos 200 expedientes, tanto en contra de servidores públicos, como tema de cuentas públicas", concluyó.

      Recordó que el Tribunal Estatal atiende expediente relacionados con multas fiscales, casos provenientes de la CGE sobre cuenta públicas y responsabilidades de servidores públicos, así  como del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

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