IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar fortalecen infraestructura

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Como parte del fortalecimiento de la infraestructura de alta especialidad, el director del

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, informó que se implementó unade terapia post quirúrgica dirigida a pacientes deEn lade la presidentaPardo de este martes 26 de mayo en Palacio Nacional, Batres expuso que estase adecuó en el marco deldel Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de la Ciudad de México.Esta sala, mencionó, está dirigida a los pacientes que tienen intervenciones quirúrgicas decomode riñón, corazón, hígado, intervenciones renales ode alto riesgo."Esta sala cuenta concony junto a cada cama monitores para signos vitales, ventilador mecánico, aire acondicionado, puertas automáticas con sensor, colchones para evitar úlceras y un área de lavado y desinfección por cada una de las camas. Cuenta con unadonde se observan los signos vitales de los 10 pacientes de forma simultánea", destacó.Esta sala tuvo una inversión dey con esto elmoderniza su infraestructura para servir mejor a su derechohabiencia, dijo Batres.El director delinauguró en Tabasco unpara beneficio de los habitantes. El gobernadordijo que se tendrá la capacidad para atender ay aseguró que cada día se va consolidando elmencionó que este acelerador es el más avanzado en elcon atención especializada, además que habrá unen el nuevo hospital de Cárdenas, Tabasco.Acompañado de la gobernadora de Morelos,, el director del IMSS,, destacó distintas mejoras para el