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Seguridad

Detiene GCE a 31 personas en 24 horas

Aseguran droga, vehículos robados y un arma corta durante operativos en SLP

Por Redacción

Mayo 26, 2026 11:50 a.m.
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Operativos de seguridad de GCE

Operativos de seguridad de GCE

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      La Guardia Civil Estatal informó la detención de 31 personas durante las últimas 24 horas, por su probable participación en distintos delitos en San Luis Potosí.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones están relacionadas con casos de posesión de droga, portación de arma prohibida, delitos contra la seguridad vial, violencia familiar, allanamiento, robo, conducción de vehículos con reporte de robo y uso de placas sobrepuestas.

      Como parte de los operativos, la corporación también localizó 11 unidades vehiculares, de las cuales cinco contaban con reporte de robo vigente.

      Además, fueron asegurados 65 gramos de marihuana, 51 gramos de metanfetaminas y un arma de fuego corta, según el reporte oficial.

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      La dependencia estatal señaló que estos resultados forman parte de las acciones de vigilancia, prevención y reacción desplegadas en los 59 municipios.

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