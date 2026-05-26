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Sheinbaum anuncia récord histórico de inversión extranjera directa

La Unión Europea ofrecerá financiamiento para empresas europeas que inviertan en México.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 12:32 p.m.
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Sheinbaum anuncia récord histórico de inversión extranjera directa
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      CIUDAD DE

      MÉXICO
      , mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum

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      destacó que la inversión extranjera directa (IED) en el país alcanzó un récord histórico durante el primer trimestre de 2026, al registrar 23 mil 591 millones de dólares, cifra 10.4 por ciento superior a la del mismo periodo del año pasado.
      Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que el resultado refleja la confianza internacional en México y los efectos positivos del Plan México.
      "Récord histórico en inversión extranjera directa. Primer trimestre de 2026", señaló.
      Sheinbaum también resaltó que las exportaciones crecieron21.8 por ciento entre enero y abril de este año, por encima del aumento de las importaciones, lo que permitió alcanzar un superávit comercial de 3 mil 508 millones de dólares.
      "Mayor exportación, más exportación que importación y récord de inversión extranjera directa. Dos muy buenas noticias", afirmó.
      Sobre el interés de la Unión Europea en invertir en México, explicó que el bloque europeo ofrecerá financiamiento a empresas europeas interesadas en instalarse en el país, mediante un fondo cercano a 100 mil millones de pesos.
      "Eso fortalece las inversiones en México", sostuvo.

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