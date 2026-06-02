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Nacional

Incautan cocaína en un narcotúnel en Tijuana

Por El Universal

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Incautan cocaína en un narcotúnel en Tijuana
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      Ciudad de México.- La fiscalía del Distrito Sur de California anunció este lunes el desmantelamiento de un narcotúnel del Cártel Jalisco Nueva Generación que se extendía desde Tijuana a una tienda minorista Buy 4 Less, en Otay Mesa, California, y la imputación de cuatro personas, que fueron detenidas.

      La fiscalía señaló que el túnel tiene unos 588 metros de largo, 16.7 de profundidad y 1.4 metros de altura, con paredes reforzadas, sistemas de raíles y ventilación y electricidad.

      Entre los cuatro acusados hay dos mexicanos: Brandon Escalante Sandoval y Antonio Cortez; los otros dos son Gregorio Epifanio Hernández López, de San Diego, California, y José Jiménez, también de San Diego. Se les señala de conspirar para distribuir más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estima en 45 millones de dólares.

      Según una denuncia federal, los investigadores del Grupo de Trabajo sobre Túneles de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantuvieron una vigilancia regular del almacén de Buy 4 Less desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026 debido a la actividad sospechosa que se observaba allí.

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      El 29 de mayo se realizó la operación tras verificar que se extrajeron de la tienda paquetes sospechosos y se introdujeron en una furgoneta y dos camiones.

      Se encontraron: 173 paquetes de cocaína en uno de los camiones; 423 en otro y 255 paquetes en la furgoneta.

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