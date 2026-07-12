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"INE debe poner orden en la cancha"

La elección de 2027 está en riesgo, si el instituto electoral no frena a los adelantados, alertan

Por El Universal

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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"INE debe poner orden en la cancha"
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      Ciudad de México.- Si el Instituto Nacional Electoral (INE) no interviene para regular los procesos adelantados de designación de candidatos que ocurren ya en algunos partidos políticos, la elección de 2027 está en entredicho, alertan consejeros electorales, exconsejeros y especialistas.

      Consultados por El Universal, coinciden en que el Instituto Nacional Electoral va con meses de retraso al arbitraje del proceso electoral 2026-2027, lo que podría acarrear la eventual pérdida de confianza en la elección y trastocar la credibilidad en los resultados, sobre todo entre los nuevos partidos políticos.

      Aunque los tiempos legales marcan que el inicio del proceso será en septiembre próximo, varios partidos políticos se han adelantado con los procesos de selección de quienes eventualmente serán sus candidatos, sin que el INE tenga aún lineamientos para regular estas actividades partidistas, anteriormente consideradas como actos anticipados de campaña.

      "El INE no sólo llega tarde al proceso, sino que es un responsable directo de que los partidos cometan y perpetúen esa ilegalidad. El INE decidió no ejercer su facultad de vigilancia por condescendencia, primero, con Morena y, luego, con otros partidos", considera el expresidente del INE, Lorenzo Córdova.

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      El consejero Arturo Castillo admite que "el INE va tarde al arbitraje de un partido que ya comenzó", y comenta que la consecuencia clara al mensaje que está enviando el INE de ser "un árbitro que no arbitra", es que "se va a cuestionar la legitimidad del proceso electoral".

      Para Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, sí es necesario que los consejeros del INE regulen la ilegalidad de alguna manera, puesto que ya existe. A su consideración, primero debe limitarlos.

      "El INE debe poner orden en la cancha del juego, esa es su obligación. Y si la ley es incompleta, imprecisa, y si los partidos le dan la vuelta mediante vericuetos de interpretación jurídica, el INE debe poner un alto, simple y llanamente. Debe propiciar que la cancha, que ya está dispareja, deje de estar más inclinada", afirma.

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