INE define hoy si hay cuatro nuevos partidos

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Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) votará la tarde de este jueves el aval para que cuatro de las cinco organizaciones políticas que llegaron al final del proceso obtengan su registro como un nuevo partido político nacional, a pesar de haber acreditado que en algunos de sus procesos de afiliación hubo manipulación y simulaciones.

Entre martes y miércoles, las comisiones de Quejas y Denuncias y Prerrogativas y Partidos Políticos avalaron los anteproyectos para Somos México, México Tiene Vida, Construyendo Sociedades de Paz y Que Siga la Democracia. Dejarán fuera a la organización Interacción y Empatía para Todos, que no logró los requisitos de afiliación.

Se espera que la sesión del Consejo General esté marcada por la discusión de un análisis de operaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió la noche del martes con "información confidencial" sobre el financiamiento que recibieron algunas de las organizaciones políticas que buscan convertirse en un nuevo partido político.

De acuerdo con la secretaria Ejecutiva del INE Claudia Arlett Espino, a las 20:06 horas del martes 23 de junio se recibió el oficio de la UIF, misma que no se envió de manera digital a los consejeros electorales por tener carácter de "confidencial", por lo que se les pidió que hicieran una solicitud para ver el documento presencial en las instalaciones del instituto.

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