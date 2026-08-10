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Tres Raúles se corona campeón nacional de charrería juvenil

El equipo potosino se impuso en la final juvenil celebrada en Puebla.

Por Redacción

Agosto 10, 2026 11:35 a.m.
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Tres Raúles se corona campeón nacional de charrería juvenil
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      PUEBLA, Pue.— El equipo potosino Tres Raúles se proclamó campeón del XXXIII Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y de Escaramuzas 2026, celebrado en el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla.

      La escuadra de San Luis Potosí avanzó a la etapa final tras conseguir 307 puntos en la fase clasificatoria y posteriormente obtuvo el primer lugar de la competencia, con lo que consiguió el título nacional en la categoría juvenil.

      De acuerdo con la información proporcionada por el equipo, Tres Raúles se convirtió en el primer conjunto potosino en alcanzar y ganar una final nacional en estas categorías.

      El equipo está integrado por Erik Raúl González García, en cala; Miguel García Ángeles, en piales, terna y manganas a pie; Luis Fernando Hernández Infante, en colas y terna; Santiago Delgadillo Pedrero y Alejandro Guerra Guerra, en colas; Fernando Esaú López Castillo, como jinete de toro; Jorge Blasco Muñoz, en terna y manganas a caballo, y Arturo Israel Alvarado Díaz, como jinete de yegua y pasador de la muerte.

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      La preparación del conjunto estuvo a cargo del entrenador Miguel Ángel Alvarado Pasillas.

      El XXXIII Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y de Escaramuzas 2026 reunió a participantes de distintas categorías, desde Dientes de Leche hasta Juvenil, en las instalaciones del Centro Expositor y de Convenciones de Puebla.

      Con el campeonato, Tres Raúles suma un título nacional para San Luis Potosí dentro de las categorías infantiles y juveniles de la charrería.


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