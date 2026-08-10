logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Determinan cancelar subasta de predio en Puerta de Piedra

Están resueltos casi todos los amparos contra la subasta de otros terrenos, aseguró el alcalde Enrique Galindo

Por Rolando Morales

Agosto 10, 2026 11:28 a.m.
A
Determinan cancelar subasta de predio en Puerta de Piedra
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que la mayoría de los amparos promovidos contra la subasta de predios municipales ya fueron resueltos, lo que permitió avanzar en el proceso de enajenación de inmuebles que el Ayuntamiento impulsó para obtener recursos destinados a obras públicas.

      El edil señaló que durante el proceso llegaron a presentarse más de nueve recursos legales en contra de la subasta, aunque afirmó que las controversias jurídicas fueron superadas en su mayoría.

      Galindo precisó que la única excepción fue el terreno ubicado en Puerta de Piedra, cuyo caso permanecía sin concretarse, debido a la oposición de vecinos de la zona.

      Aseguró que el gobierno municipal optó por no intervenir más en el conflicto al considerar que se trata de un asunto con implicaciones sociales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Según explicó, sostuvo al menos tres encuentros con habitantes del sector para buscar una salida al conflicto y plantear alternativas que permitieran concretar la subasta, sin embargo, indicó que finalmente decidió respetar la postura de quienes se manifestaron en contra de la venta del predio.

      El alcalde aseguró que el espacio permanece abandonado y que ni siquiera la administración municipal ha podido ingresar para realizar trabajos de mantenimiento. Añadió que el predio fue el único que quedó fuera del programa de enajenación aprobado por el Cabildo.

      De acuerdo con Galindo, la venta de los demás inmuebles ha permitido obtener más de 635 millones de pesos, recursos que, afirmó, serán destinados a proyectos como las obras en El Saucito, la Salida a Guadalajara y otras intervenciones de infraestructura contempladas por el Ayuntamiento.

      LEA TAMBIÉN

      A punto de caerse, venta de terreno de Puerta de Piedra: Salgado

      Uno de los compradores analiza desistir debido a litigios por el predio

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Determinan cancelar subasta de predio en Puerta de Piedra
      Determinan cancelar subasta de predio en Puerta de Piedra

      Determinan cancelar subasta de predio en Puerta de Piedra

      SLP

      Rolando Morales

      Están resueltos casi todos los amparos contra la subasta de otros terrenos, aseguró el alcalde Enrique Galindo

      Volver a busca a Octavio Pedroza, recomienda Guajardo
      Volver a busca a Octavio Pedroza, recomienda Guajardo

      Volver a busca a Octavio Pedroza, recomienda Guajardo

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El exsenador dio por concluido su ciclo político y abandonó al PAN

      Video | Aguas negras inundan calle de Rancho Pavón
      Video | Aguas negras inundan calle de Rancho Pavón

      Video | Aguas negras inundan calle de Rancho Pavón

      SLP

      Redacción

      Vecinos de la calle del Volcán aseguran que han reportado el problema, pero la fuga ya tiene meses

      Este lunes, hasta 37° y probabilidad de lluvias en la tarde
      Este lunes, hasta 37° y probabilidad de lluvias en la tarde

      Este lunes, hasta 37° y probabilidad de lluvias en la tarde

      SLP

      Redacción

      Centro y Altiplano concentran la mayor probabilidad de tormentas, mientras la Huasteca tendrá el ambiente más caluroso