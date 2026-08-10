Sheinbaum ofrece apoyo de México a Colombia tras sismo
El gobierno mexicano mantiene comunicación con su embajada
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con el pueblo de Colombia luego del sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes, que ha dejado diversos daños, de acuerdo con los primeros reportes.
Solidaridad de la autoridad mexicana tras el sismo
Al arrancar su conferencia matutina, la mandataria señaló que el gobierno mexicano se mantiene atento a la información sobre el movimiento telúrico y estableció comunicación con la representación diplomática de México en Colombia.
"Nos enteramos en este momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos, tanto con nuestra embajada ya como con la embajadora aquí", indicó.
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Sheinbaum aseguró que México está dispuesto a brindar el apoyo que sea necesario ante la emergencia y señaló que, conforme se conozcan mayores detalles, el gobierno mexicano informará sobre la situación.
"Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario a el pueblo de Colombia", afirmó la Presidenta.
Recomendaciones y acciones de la embajada de México en Colombia
La mandataria agregó que durante el desarrollo de la conferencia podría darse a conocer información adicional sobre los daños ocasionados por el sismo.
La embajada de México en Colombia recomendó a las personas mexicanas mantenerse informadas a través de los canales oficiales de las autoridades colombianas y seguir sus indicaciones.
Compartió el número +57 313 878 6028 en caso de emergencia, así como las redes sociales de la representación.
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