Advierten por inicio de obra en bulevar Jacobo Payán y Salvador Nava

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El gobierno de la capital anunció que este lunes iniciará la construcción de la obra del paso superior vehicular Jacobo Payán Latu?.

De acuerdo con la información, se trata de una obra que pretende fortalecer la movilidad en la ciudad.

Las obras iniciarán a partir de las 17:300 horas de este lunes, en el cruce del bulevar Jacobo Payán (antes bulevar Españita) casi esquina con la avenida Salvador Nava Martínez.

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