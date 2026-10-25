Infecciones en los hospitales matan 30 bebés al mes

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Ciudad de México.- En los últimos 11 años, al menos 4 mil fallecimientos de pacientes menores de un año ocurridos en hospitales del sistema de salud pública de México tuvieron como elemento en común alguna infección nosocomial, de acuerdo con los datos en línea de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud federal.

Sin embargo, la información no permite conocer de qué forma contribuyó la infección al fallecimiento del menor o si fue de las principales causas.

Al menos seis padecimientos concentraron los decesos principales cuando se combinaron con una infección hospitalaria: sepsis bacteriana del recién nacido, trastornos relacionados con duración corta de la gestación y bajo peso al nacer, dificultades respiratorias del recién nacido, otras afecciones del periodo perinatal, choque y otras sepsis.

La sepsis bacteriana del recién nacido afectó principalmente a los bebés en edad neonatal temprana, es decir, que tienen de uno a siete días de nacido. De los fallecimientos, 80% ocurrieron en este grupo, frente a los bebés que fallecieron con esta afección en periodo neonatal tardío (de ocho a 28 días de vida) y en periodo posnatal (de uno a 11 meses).

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Al margen de las afecciones listadas, también se revisaron los casos mortales de neumonía bacteriana en bebés, entre los que se incluye la causada por la bacteria Klebsiella pneumoniae, asociada a los fallecimientos de unos 15 bebés en unidades de cuidados intensivos del IMSS en Jalisco y Durango. De 2015 a 2025 se registraron 351 fallecimientos de menores de un año por neumonías bacterianas.