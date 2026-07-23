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Ingemar, dispersora de recursos en huachicol

Por El Universal

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Ingemar, dispersora de recursos en huachicol
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      CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con investigaciones de la FGR y de la UIF, la empresa Ingemar, S.A. de C.V., que encabezaba el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tuvo operaciones financieras tan sólo en 2025 por más de 3 mil 75 millones de pesos en territorio nacional y operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares, a través de una estrategia de triangulación transfronteriza y lavado de dinero.

      Se realizan las investigaciones porque se detectó una red de empresas aliadas que simulaban actos de comercio, como Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., que actuaba como el "principal fondeador" e intermediario comercial de Ingemar. Crismon y otras firmas como Internacional de Fundentes o Logística Ferroviaria Fargo aparecían ficticiamente como destinatarios finales en guías de embarque y cartas de porte.

      Esta simulación en cadena permitía emitir facturas aparentemente válidas para que el combustible ilegal se vendiera libremente en estaciones de servicio nacionales, transformando el producto del contrabando en miles de millones de pesos en efectivo limpio.

      El origen del dinero ilícito es la importación ilegal de hidrocarburos de refinerías en Texas.

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