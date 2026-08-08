Inicia el proceso contra gasera tras explosión

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Cuernavaca, Mor.- En la calle San Francisco de la colonia Las Granjas pesa la desolación. Sus habitantes se mueven de un lado a otro para servir comida a las brigadas de ayuda que evalúan los daños provocados por la explosión de una nube de gas LP, surgida de una pipa de la empresa Tomza, Gas Titanium SA de CV, dijo el coordinador de Protección Civil en Morelos, Ubaldo González Carretes.

Por ese lamentable hecho, se inició un procedimiento administrativo contra la empresa gasera a fin de deslindar las responsabilidades y en principio se requirió a la empresa la documentación necesaria para efectuar la revisión técnica y administrativa de la unidad y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

La Fiscalía General del Estado informó que hasta las 14:00 horas del viernes, personal del Ministerio Público inició 12 denuncias por daños y recabó información de 22 personas afectadas por lesiones.

En la calle del siniestro, lucen viviendas carbonizadas por la onda expansiva que afectó todo lo que encontró a su paso, en una línea de 200 metros.

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La tragedia mayor son 22 personas con quemaduras de hasta segundo grado; tres de ellas de gravedad.