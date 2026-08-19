Intensas lluvias azotan en el noroeste del país

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Ciudad de México.- El monzón mexicano sobre el noroeste de México y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Baja California, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento.

La madrugada del martes, una tormenta eléctrica con fuertes rachas de viento y lluvias sorprendió a Baja California Sur y provocó caída de árboles, afectaciones en postes, encharcamientos, desprendimientos rocosos y el varamiento de embarcaciones.

El fenómeno movilizó durante la madrugada a cuerpos de emergencia y Fuerzas Armadas para realizar recorridos en cauces de arroyos, vialidades y otros puntos considerados de riesgo.

Víctor Castro Cosío, gobernador del estado, convocó al Consejo Estatal de Protección Civil y acordaron el despliegue de brigadas para vigilar los cauces y evitar su cruce, principalmente en La Paz y Los Cabos, donde se registraron precipitaciones, aunque las principales afectaciones estuvieron relacionadas con las fuertes rachas de viento.

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En tanto, en Sonora, las intensas lluvias acompañadas de rachas de viento de hasta 93 kilómetros por hora y actividad eléctrica ocasionaron afectaciones en el suministro de energía eléctrica, caída de árboles, daños a semáforos y problemas en la circulación vial en municipios del sur de Sonora.