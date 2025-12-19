Investigan intoxicación masiva de 40 niños en guardería de Guasave

CULIACÁN, Sin.- Se investiga el origen de una intoxicación masiva de 40 niños de la guardería "Mi Casita", del municipio de Guasave, por lo que siete tuvieron que ser trasladados a un hospital para atención médica especializada.

Macario Castro Gaxiola, director de Protección Civil Municipal, manifestó que una de las versiones es que se trató de una negligencia en el manejo de alimentos, por lo que es la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios la que tiene a su cargo la inspección del lugar y determinar las causas.

Los padres de familia expusieron que los datos que se conocen es que fueron servidos a los menores alimentos en mal estado, lo que género que presentan síntomas de mareos, vómitos, entre otros, por lo que solicitaron el auxilio de los cuerpos de socorro.

Siete de los menores, sin que se conozcan sus edades, continúan internados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo atención médica, pero su estado de salud es estable, el resto se recuperaron de las molestias que presentaron.

Castro Gaxiola dio a conocer que pese a las continuas visitas que se realizan a las guarderías del municipio de Guasave para evaluar las condiciones de los inmuebles y el manejo de los alimentos se presentó este incidente

Lo que se conoce es que la guardería "Mi Casita" es subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que las autoridades de esa institución intervinieron rápidamente para brindar atención a los menores.