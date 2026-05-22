Luisa María Alcalde presenta iniciativa para revisar antecedentes de candidatos

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Tras presentar una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para investigar antecedentes de candidatos políticos, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, precisó que se basará en la presunción de inocencia y cada partido determinará si postula o no al aspirante.

"En realidad lo que hacen las dependencias es analizar antecedentes y toda la información necesaria para identificar focos rojos. Entonces no quiere decir que una persona esté como tal vinculada, incluso, de encontrar información, pues tiene que proceder y hacer su investigación. Pero si encuentra alguna información relevante que identifique como riesgo razonable, hay que establecer el marco de presunción de inocencia", explicó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 21 de mayo, la funcionaria destacó que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas que plantea el Poder Ejecutivo, podrá ser consultada por los partidos políticos de forma voluntaria y de ser así, tampoco están obligados a no postular a un candidato en caso de que se encuentren nexos con grupos criminales, por ejemplo.

"Con esa información toma una decisión si postula a no a determinada persona. No es un filtro que inhabilita a una persona para ser candidata. Esta persona no podría impugnar dicha determinación porque no le estamos bloqueando la posibilidad de ser candidata, simplemente la Comisión le entrega al partido político, toma sus decisiones internas de a quién va a postular, pero ya con esta información que antes no se tenía", puntualizó.

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La expresidenta nacional de Morena, Alcalde Luján señaló que en la actualidad los partidos políticos no tienen acceso a instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para preguntar sobre antecedentes o información sobre aspirantes a cargos públicos.

Por lo que la Comisión de Verificación servirá para consultar con las dependencias ya nombradas y dar a conocer de manera integral toda la información. Así, los partidos podrán hacer una "especie de dictamen" para dar conclusión respecto a un posible riesgo "razonable".

"Anteriormente, las dependencias no contaban con esa obligación, ahora ya la van a tener porque ya va a estar en ley. (...) Los partidos políticos puedan preguntar, conocer, información respecto a sus posibles candidatos, todavía no son candidatos, son aspirantes a ser candidatos. Ellos ya tomarán después la definición con esa información y con la responsabilidad de vida de cada uno de los partidos políticos", explicó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.