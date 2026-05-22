Inglaterra presenta convocatoria al Mundial al ritmo de The Beatles

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- La

su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 el 17 de junio enfrentado a Croacia.

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Los, en el Mundial, jugando en elde Arlington, Texas.Dicho partido contra los croatas será el primero del, ya que horas despuésmedirán fuerzas en el BMO Field de Toronto.Los siguientes juegos de los ingleses serán contra los ghaneses en elde Massachusetts y cerrarán la fase de grupos ante los panameños en elInglaterra presenta supara laal ritmo dey James Trafford., Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence y: Elliot Anderson,, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo,y Morgan Rogers.: Anthony Gordon,, Noni Madueke,, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.