Confirman a Los Tigres del Norte para el cierre de la Fenapo 2026

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La agrupación Los Tigres del Norte fue confirmada para el cierre de la Feria Nacional Potosina 2026, con una presentación programada para el próximo 30 de agosto en el Foro Fenapo.

La información fue dada a conocer durante una transmisión en vivo, en la que se anunció la participación del grupo originario de Mocorito, Sinaloa.

Fundados en 1968, Los Tigres del Norte cuentan con una trayectoria dentro de la música regional mexicana y son intérpretes de temas como "La puerta negra", "Golpes en el corazón", "Pedro y Pablo" y "Aquí mando yo".

El concierto formará parte de la cartelera artística de la Fenapo 2026.

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