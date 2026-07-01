Estados Unidos activa revisiones anuales del T-MEC con México

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- La decisión de Estados Unidos de rechazar la extensión automática del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y activar un mecanismo de revisiones anuales abrió un periodo de negociaciones que podría prolongarse por varios años, aunque analistas financieros consideran que el escenario todavía ofrece oportunidades para la economía mexicana.

Decisión de Estados Unidos y proceso de revisiones anuales

De acuerdo con Banorte, el escenario de revisiones anuales, previsto en el artículo 34.7 del acuerdo comercial, se materializó tal como se anticipaba. Con ello, el tratado seguirá vigente por los próximos diez años, hasta 2036, mientras los tres países atienden de manera periódica los reclamos y temas pendientes de cada una de las partes.

La institución financiera consideró que este proceso será una etapa de transición para alcanzar un acuerdo duradero, lo que implica mantener las reglas actuales del T-MEC mientras continúan las negociaciones técnicas y sectoriales para encontrar el momento adecuado para acordar una nueva extensión por otros 16 años.

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Reacciones oficiales y temas pendientes

Según el comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Washington seguirá colaborando con México y Canadá para atender las "deficiencias" del acuerdo y sus déficits comerciales con ambos países.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que el objetivo es que cada revisión anual tenga menos asuntos pendientes y que el proceso concluya en un plazo razonable. También indicó que el mecanismo de revisiones anuales no está definido en el tratado, por lo que deberá ser acordado entre las tres naciones.

Entre los temas pendientes entre México y Estados Unidos destacan los aranceles de la Sección 232 aplicados al acero, aluminio y automóviles, el reconocimiento del contenido regional, la seguridad económica y el tratamiento del sector agrícola.

Anuncio de EU es positivo para México, dice HSBC

Pese al escenario de negociación prolongada, José Carlos Sánchez, economista en jefe de HSBC México, consideró que, desde la perspectiva mexicana, el resultado de la decisión estadounidense es, en términos netos, positivo.

El especialista señaló que, aunque las revisiones anuales podrían generar incertidumbre sobre los cambios que buscaría Estados Unidos, el marco comercial vigente seguirá respaldando a México para fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte y ganar participación de mercado en la economía estadounidense.

Asimismo, destacó que un proceso de renegociación más amplio representa una oportunidad para que las empresas establecidas en la región participen más activamente y expresen sus posiciones de cara a un acuerdo de largo plazo.

Sánchez advirtió que, si las negociaciones derivan en cambios de mayor calado, el proceso legislativo podría volverse más complejo y prolongado. En el caso de México, una renegociación profunda requeriría la participación del Senado para revisar y aprobar las modificaciones, como ocurrió durante la primera administración del presidente Donald Trump.

No obstante, el economista estimó que el marco comercial actual permanecerá vigente por otros diez años, un horizonte que considera suficiente para alcanzar un nuevo acuerdo de largo plazo y que permitiría que las ganancias de México en el mercado estadounidense y el fortalecimiento de las cadenas de suministro prevalezcan sobre la incertidumbre derivada de las revisiones anuales.

En materia cambiaria, HSBC destacó que el peso mexicano se mantuvo prácticamente sin cambios tras el anuncio de Estados Unidos, reflejando que la decisión era ampliamente esperada por los mercados y que la claridad del mensaje contribuyó a reducir una fuente importante de incertidumbre en materia de política comercial.