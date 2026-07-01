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Centro Nacional de Huracanes reporta tormenta Douglas en Pacífico

La tormenta tropical Douglas se formó en el Pacífico, sin riesgo para tierra firme.

Por AP

Julio 01, 2026 08:03 p.m.
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Centro Nacional de Huracanes reporta tormenta Douglas en Pacífico
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      MIAMI (AP) — La tormenta tropical Douglas se formó el miércoles en el océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

      Ubicación y trayectoria de la tormenta

      El centro del ciclón estaba en el mar y no representaba ninguna amenaza para tierra firme. Douglas se ubicaba a unos 1,960 kilómetros (1,220 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México.

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      Sus vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 65 km/h (40 mph) con ráfagas más fuertes. La tormenta se desplazaba hacia el norte a 11 km/h (7 mph), informó el NHC, y agregó que se esperaba que vire hacia el noroeste en los próximos días.

      Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían 150 kilómetros (90 millas) desde el centro. Se esperaba cierto fortalecimiento el miércoles por la noche con una tendencia a debilitarse el jueves, informó el NHC.

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