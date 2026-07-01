Centro Nacional de Huracanes reporta tormenta Douglas en Pacífico
La tormenta tropical Douglas se formó en el Pacífico, sin riesgo para tierra firme.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
MIAMI (AP) — La tormenta tropical Douglas se formó el miércoles en el océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Ubicación y trayectoria de la tormenta
El centro del ciclón estaba en el mar y no representaba ninguna amenaza para tierra firme. Douglas se ubicaba a unos 1,960 kilómetros (1,220 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México.
Características y pronóstico del NHC
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sus vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 65 km/h (40 mph) con ráfagas más fuertes. La tormenta se desplazaba hacia el norte a 11 km/h (7 mph), informó el NHC, y agregó que se esperaba que vire hacia el noroeste en los próximos días.
Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían 150 kilómetros (90 millas) desde el centro. Se esperaba cierto fortalecimiento el miércoles por la noche con una tendencia a debilitarse el jueves, informó el NHC.
no te pierdas estas noticias
Centro Nacional de Huracanes reporta tormenta Douglas en Pacífico
AP
La tormenta tropical Douglas se formó en el Pacífico, sin riesgo para tierra firme.
John Brennan demanda a administración Trump por investigaciones
AP
La demanda señala a altos funcionarios de Trump por posibles procesos políticos contra Brennan.
Dos personas escalan antena Empire State y son arrestadas
AP
La policía detuvo a dos personas tras escalar la antena del Empire State y mostrar un mensaje sobre el poder del amor.