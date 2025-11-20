Jornada de terror en Sinaloa: asesinatos, levantones y ataques armados

CULIACÁN, Sin.- En una nueva jornada de violencia en los municipios de Culiacán y Navolato se registraron tres nuevos asesinatos, una mujer resultó herida de bala, un taxista privado de su libertad y un negocio presuntamente disfrazado de venta de ropa atacado a balazos.

Las autoridades de seguridad de la capital del estado fueron notificadas que en la colonia Miguel Hidalgo, un adolescente de nombre Jesús Julián "N", de 15 años, fue asesinado de varios disparos al visitar a sus abuelos.

Según la información el jovencito, estudiante de bachillerato al visitar a sus abuelos se sentó en una mecedora en la cochera hasta donde llegaron personas armadas y le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron.

En la calle Hermes del fraccionamiento Canaco, en la salida norte de Culiacán, personas armadas dispararon contra un negocio con una razón social de supuesta venta de ropa, sin embargo, se conoció que funciona como dispensario de venta de sustancias tóxicas. Las autoridades no reportaron personas heridas.

Sobre una de las calles de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, hombres armados interceptaron a un taxista, al cual lo obligaron con golpes a bajar de su vehículo, el cual quedó abandonado, para llevárselo con rumbo desconocido.

En la entrada de la comunidad de la Cofradía, Navolato, una pareja que caminaba a orilla de carretera fueron atacados a balazos. En el lugar de los hechos quedó muerto, Jesús Alexander "N", de 19 años, en cuanto a la joven que lo acompañaba fue trasladada a un hospital con grandes lesiones.

Frente a una tienda de abarrotes, ubicada por la calle Las Cañitas, en la sindicatura de Villa Juárez Navolato, un joven de nombre Brayan Ivan "N", de 28 años fue privado de la vida de varios disparos.

Personas desconocidas lo interceptaron cuando este cruzaba la calle, por lo que no logró evitar ser asesinado por dos jóvenes que viajaban en una motocicleta, los cuales lograron huir del lugar.

-----"Levantan" a dos mujeres en Mazatlán

En la ciudad de Mazatlán, las autoridades de seguridad y las fuerzas federales mantienen un operativo de búsqueda de dos mujeres que fueron privadas de su libertad por personas armadas en el estacionamiento de un centro comercial, en donde fue abandonada una menor de edad que las acompañaba.

Testigos de los hechos reportaron a las líneas de emergencia que en el estacionamiento de un supermercado de la colonia Palos Prietos, dos mujeres habían sido subidas por la fuerza a un vehículo por personas armadas.

Los elementos de la Policía Municipal de Mazatlán que fueron los primeros respondientes encontraron a una menor de edad en crisis, por lo que se tuvo que solicitar el auxilio del personal del Sistema Integral de la Familia para colocarlas en resguardo.

Con los datos que aportaron los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad se inició la búsqueda de las mujeres y del grupo delictivo que se las llevó, sin que se conozca aun la identidad de las víctimas.