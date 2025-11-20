logo pulso
Hallan una toma ilegal en la Miguel Hidalgo

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Hallan una toma ilegal en la Miguel Hidalgo

Ciudad de México.- Una toma clandestina de combustible fue localizada en la colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se ubicaron dos túneles a seis metros de profundidad, relacionados con una toma ilegal de hidrocarburo conectada a un ducto.

El alcalde Mauricio Tabe, detalló que elementos del equipo de inteligencia de Pemex localizaron los túneles dentro de un inmueble ubicado en el número 74 de la calle Gobernador M. González Calderón.

El edil Tabe descartó que haya riesgo de explosividad y la presencia de olor a combustible dentro del inmueble.

“El equipo de inteligencia de Pemex detectó desde hace ya varias semanas una baja de presión en la zona y el día de ayer [martes] arribaron aquí, al lugar, encontrando que posiblemente en este punto había huachicoleo. Encontramos dos túneles”, mencionó Tabe.

Mauricio Tabe detalló que uno de los túneles tiene una dimensión de ocho metros de profundidad y siete metros de largo, “que presumimos que tenía toda la intención de llegar al ducto”.

El otro, indicó, al parecer está cubierto con tierra, por lo que probablemente estaban excavando, lo que aparenta es que la tierra está floja, “es decir, que lo rellenaron recientemente”, mientras que el otro túnel está completamente abierto.

Vinculan a 13 detenidos en la marcha Gen-Z

SLP

El Universal

Tres de los imputados fueron vinculados a proceso por tentativa de homicidio agravado

Hallan una toma ilegal en la Miguel Hidalgo

SLP

El Universal

SLP

El Universal

SLP

El Universal