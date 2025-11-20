“Después” en la Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda presenta este jueves 20 de noviembre, a las 20:00 horas, una función especial del largometraje “Después”, que contará con la presencia de su directora, Sofía Gómez-Córdova.

La cinta narra la historia de Carmen, a cargo de Ludwika Paleta, quien enfrenta la inesperada muerte de su hijo Jorge interpretado por Nicolás Haza durante un viaje a la playa. A partir de este hecho, el relato expone la forma en que la madre intenta comprender la vida del joven, revisa su relación y se enfrenta a una serie de preguntas sin respuesta que revelan facetas que desconocía.

Durante la presentación, Sofía Gómez-Córdova dialogará con la audiencia sobre el desarrollo del filme y los elementos que dieron forma a esta historia. Adquirieran sus boletos en taquilla o en línea.