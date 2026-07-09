Nuevo líder del CJNG no ha demostrado fuerza, dicen expertos

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL).- Tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el pasado 22 de febrero, una de las interrogantes que quedó en el aire era quién sería el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades estadounidenses lo identificaron.

Juan Carlos Valencia González, conocido como "El 03" o "R-3", es señalado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de acuerdo con la Guía contra el terrorismo del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés).

Especialistas en seguridad entrevistados por EL UNIVERSAL señalan que el ascenso del hijastro de Oseguera Cervantes podría desencadenar una escalada de violencia con el fin de demostrar su nueva autoridad; sin embargo, el Mundial de Futbol ha contenido por el momento este tipo de acciones.

Ascenso y perfil de Juan Carlos Valencia en el CJNG

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De acuerdo con David Saucedo, especialista en seguridad pública, el hecho de que Valencia González sea sucesor de "El Mencho" implicaría una continuidad de los métodos de extrema violencia y control de corte militar que caracterizan al Cártel. "Es un narco junior", dice Saucedo, por lo que en su arranque buscaría mostrar "fiereza, temeridad y arrojo" con eventos de alto impacto.

La ficha de búsqueda del Departamento de Estado identifica a Juan Carlos Valencia como responsable de la fabricación, el transporte y la distribución de toneladas de narcóticos, así como de la organización de numerosos delitos violentos.

Además, según el especialista consultado, los principales socios de Valencia dentro de la organización, Hugo Gonzalo Gaitán, alias "el Sapo", y Ricardo Ruíz Velasco, alias "el doble R", son "personajes de choque, guerreros de línea dura".

A pesar de la posibilidad de una escalada de violencia, el pasado lunes 6 de julio sólo se registraron 25 homicidios dolosos en el país. La cifra más baja durante los últimos ocho años. Al respecto, Saucedo indica que actualmente se vive una "especie de tregua mundialista".

El también consultor en seguridad describe que el CJNG y los demás cárteles han reducido sus crímenes "aprovechando la coyuntura mundialista" para enfocarse en otros delitos como turismo sexual, fraudes inmobiliarios, extorsión y venta de drogas de alta gama, y con ello generar ganancias. Sin embargo, destaca que el incremento de violencia podría ocurrir con la culminación de la Copa del Mundo.

Retos legales y estructura del CJNG bajo Juan Carlos Valencia

El doctor en políticas públicas Andrés Sumano concuerda con la contención y autocontrol por parte del crimen organizado con respecto a crímenes de alto impacto en el contexto mundialista. Agrega que, con la atención internacional encima, generar olas de violencia "provocarían una fuerte respuesta del gobierno mexicano y estadounidense".

Estados Unidos identifica a Juan Carlos Valencia González como "hijo de Rosalinda González Valencia, quien fuera esposa de Nemesio Oseguera, lo que lo convierte en su padrastro".

David Saucedo describe que el crimen organizado en México mantiene una estructura patriarcal; es decir, antes del abatimiento de Oseguera, las hipótesis sobre el sucesor apuntaban a Rubén Oseguera Cervantes "el Menchito", pero este fue capturado en 2015 y extraditado a Estados Unidos en 2020. Actualmente, está sentenciado a cadena perpetua.

Otro prospecto a asumir el mandato del CJNG era Audias Flores Silva "El Jardinero", ya que él ostentaba el segundo puesto dentro de la organización; sin embargo, este también fue capturado el 28 de abril de este año.

Saucedo detalla que algunas versiones que circulan al interior del Cártel y en círculos de inteligencia del gobierno mexicano indican que es posible que Juan Carlos Valencia haya dado información sobre la geolocalización de "El Jardinero" para su detención y de esta manera consolidar su poder al interior del CJNG.

Por su parte, Sumano precisa que, antes de su ascenso, Juan Carlos Valencia "creó y dirigió el grupo élite del cártel, un brazo armado encargado de tareas especializadas de reacción" donde formó alianzas con exmilitares colombianos.

Sumano resalta que, aunque "El 03" tenga "un estilo personal incluso más violento que el de "El Mencho", su origen familiar también le permite comprender la parte administrativa. Su madre, Rosalinda González Valencia, fue integrante de "Los Ciunis", el brazo financiero de la organización criminal, encargados del negocio y del lavado de dinero.

Juan Carlos Valencia nació en Santa Ana, California, y posee las ciudadanías mexicana y estadounidense. Sumano apunta que la doble nacionalidad "es un desafío jurídico, técnico, procesal, operativo, policíaco y de investigación". Por ejemplo, al ser estadounidense, por ley, las autoridades norteamericanas no pueden utilizar la fuerza letal para su captura.

"Tienen que detenerlo, llevarlo a juicio, comprobar su responsabilidad en actos ilegales y dictarle una sentencia. No le pueden imponer la pena capital", asegura.

Del mismo modo, el consultor en seguridad, afirma que este aspecto complica el espionaje de agencias como la DEA en suelo mexicano contra él; "porque tiene que haber una orden judicial tanto en Estados Unidos como en México para poder interceptar sus telecomunicaciones, tendría que tener asistencia consular o de la embajada en el momento en el que sea detenido".

David Saucedo sostiene que, pese a los desafíos que representa su doble nacionalidad, no es imposible su captura; incluso hay antecedentes que develan que se puede evitar el juicio de extradición. Juan García Ábrego, el líder del cártel del Golfo, también era ciudadano estadounidense; "fue capturado y en dos días enviado a los Estados Unidos sin un juicio de extradición porque se decía que él era norteamericano y que había cruzado la frontera de manera ilegal", explica Saucedo.

Con el abatimiento de Nemesio Oseguera, la detención de "El Jardinero" y el nuevo liderazgo de Juan Carlos Valencia, las alianzas previas con otros grupos criminales como "Los Chapitos" están rotas o en negociación, señalan ambos especialistas. Mientras tanto, cárteles rivales como la Unión Tepito, el Cártel de Santa Rosa de Lima y Cárteles Unidos en Michoacán permanecen al acecho, esperando un momento de debilidad del CJNG para lanzar una embestida, pero hasta el momento no ha ocurrido.