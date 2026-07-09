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Denuncian cambios arbitrarios en Premio Jaime Sabines de Poesía

Más de 40 escritores y artistas firmaron una carta para exigir la reforma de las convocatorias 2026 del premio Jaime Sabines y Rodulfo Figueroa.

Por El Universal

Julio 09, 2026 09:01 p.m.
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Denuncian cambios arbitrarios en Premio Jaime Sabines de Poesía
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL).- Más de 40 poetas, escritores y artistas, entre los que se encuentran Ernesto Lumbreras, Luis Armenta Malpica, María Rivera, Jorge Esquinca, José Ángel Leyva, Enzia Verduchi, Hernán Bravo Varela, Mikeas Sánchez, Claudia Posadas, José Luis Martínez S. y Pilar Jiménez Trejo; firmaron una carta de protesta y abrieron una campaña en Change.org para exigir la restitución del carácter internacional del Premio de Poesía Jaime Sabines.

      Carta de protesta y exigencias de la comunidad literaria

      Asimismo, piden restituir el carácter nacional del Premio de Poesía Rodulfo Figueroa y exigen que se retire la cláusula "arbitraria" de juicio moral sobre los concursantes.

      En el documento, dirigido al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y a los ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez y de Cintalapa de Figueroa, los firmantes exigen una reforma estructural inmediata en las convocatorias 2026 de ambos reconocimientos, además de cuestionar la decisión de que ya no sean Internacional ni Nacional, argumentando, en el caso de Sabines que buscan "regresar el premio al país y enfocar los esfuerzos en la creación literaria local".

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      Críticas al cambio de carácter y cláusulas de juicio moral

      "Para el gremio literario es un despropósito que disminuye el prestigio internacional del galardón; además de que resulta paradójico que para celebrar los 100 años de un poeta universal, como Jaime Sabines, se haya decidido encoger el concurso a una escala estrictamente local", se lee en la carta.

      Los integrantes de la comunidad cultural agregan que las cláusulas de retribución social obligatoria ya han sido puntos polémicos en varias de las convocatorias a premios por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Estos premios ahora exigen cartas bajo protesta de decir verdad, donde los autores deben declarar no tener denuncias públicas o sanciones de género, "con lo que la institución se está extralimitando en sus funciones al vulnerar derechos civiles básicos".

      En la carta, también, solicitan la instauración de una Cátedra Jaime Sabines de Poesía, de carácter permanente, que conmemore con dignidad tanto la relevancia del poeta en su centenario como el quehacer poético en general.

      "Los gastos y honorarios que esto suponga deberán estar cubiertos por la dependencia de cultura y universidades de Chiapas. La designación de los ponentes podría realizarse en conjunto con un Consejo autónomo en defensa de la memoria de Sabines. Una Cátedra que reúna la académica, la creatividad y la divulgación popular, alejándose del simple homenaje estático para convertir su legado en un motor vivo de aprendizaje", apuntan.

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