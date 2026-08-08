Juez federal vincula a proceso al "R1"

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Ciudad de México.- Un juez federal vinculó a proceso este viernes a Ramón Ángel Álvarez Ayala, "R1", presunto líder de "Los Rs", una célula Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, así como a su presunto cómplice, Jesús Salvador Vela Salazar, "El Chuy", por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y por portar armamento y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la audiencia, el impartidor de justicia validó los datos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por lo que decretó el inicio del proceso penal y mantuvo la medida de prisión preventiva contra ambos.

De acuerdo con la imputación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), ambos enfrentan cargos por posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en la modalidad de venta, además de la portación de un arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las detenciones ocurrieron el 30 de julio durante un operativo del Gabinete de Seguridad en Atotonilco El Alto, Jalisco.

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