Justicia para los animales

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Nuestra sociedad mexicana ha mostrado una gran falta de empatía, e indiferencia y descuido en el trato hacia otras especies. Mientras en Internet se viralizan videos de rescates, interacciones de familias con animales silvestres, en nuestro país diariamente ocurren casos de abandono, abuso y violencia hacia los animales; sin mencionar los lucrativos espectáculos de suplicio de toros, gallos o incluso perros quienes no entienden, que está pasando. Vergonzosos ejemplos de crueldad, irresponsabilidad y negligencia para niños y jóvenes.

Tal vez por todo eso México está considerado como el primer país de América en crueldad hacia los animales; fácilmente relacionable internacionalmente a la terrible violencia social en el país.

Nuestra sociedad potosina ha olvidado a sus animales, domésticos silvestres. La escasa información y divulgación científica sobre la biología, ecología y situación de nuestras especies silvestres, evidencia la indiferencia de universidades e instituciones gubernamentales respecto a la divulgación, información y protección de nuestro patrimonio faunístico. Recientemente María José Villanueva, directora Gral de WWF, (Fondo Mundial para la Vida Silvestre) reporto que, en los últimos 30 años, en la mayoría de países de Latinoamérica las poblaciones de especies silvestres han disminuido un 95% y sus ciudadanos no son informados. Es paradójico que nuestra cultura nacional de ser amables y tolerantes con extranjeros y turistas, no ocurre con nuestros propios animalitos.

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Los famosos experimentos de Harry Harlow sobre sintiencia mostraron las necesidades emocionales, en los mamíferos y humanos. Como describe en su libro: "Aprendiendo a amar"

El 7 de julio de 2012 se publicó la Declaración de Cambridge sobre consciencia en los animales, (firmada por cientos de científicos) y el 19 de abril de 2024 se publicó la Declaración de Nueva York sobre la Consciencia Animal; donde se oficializa que los animales tienen emociones y sentimientos al igual que los humanos. Esto no es opinión ni tendencia, es realidad científica. La persuasiva y narcisista narrativa religiosa que el hombre es el ser privilegiado de la creación, origen y cúspide de cualidades y virtudes es ridículamente falsa.

Existe crueldad hacia un animal cuando se le priva de alguno de sus cinco dominios o derechos fundamentales.

Por otro lado, las instituciones y autoridades supuestamente responsables de los animales han fracasado cínicamente, han mantenido por décadas un perfil bajo, burocrático, las leyes de protección animal vigentes en cada estado, son letra muerta, nadie se indigna, no hay acusados, flagrante impunidad. Evidencia de cómo funcionan las leyes en nuestra sociedad.

En septiembre pasado, el Senado de la República aprobó, la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, la cual reconoce legalmente a los animales como seres sintientes que merecen un trato digno.

Entrevistamos al Licenciado en Derecho Mauricio Zarazua Salazar. Profesor de la UCEM. Quien nos comenta sobre esta nueva ley: "México dio un gran paso al establecer la dignidad animal en su Constitución, al incorporar este concepto en la reforma de los Artículos 3, 4, 73. Donde se prohíbe el maltrato animal; y establece su derecho a bienestar" comenta.

"Estado de derecho es cuando se cumplen las normas, estableciéndose las facultades y obligaciones de las instituciones relacionadas al derecho mexicano. Esta ley federal con 6 títulos y 125 artículos es de orden público, interés social y observancia general. Como sociedad civil debemos vigilar que se cumplan los objetivos fijados en la exposición de motivos de la ley.

La ciudadanía debe denunciar, dar seguimiento a la impartición de justicia, para mejorar y perfeccionar la legislación. Todos los estados deberán legislar para hacer homologación de la misma; acorde a otras leyes como la Ley General de la Vida Silvestre o la ley de Ecología y Protección Ambiental".

A lo largo de la historia la relación de los humanos y los animales era empática, desde el Egipto antiguo y civilización hindú donde son considerados personajes sagrados los cocodrilos, aves, chacales y gatos. Pero empeoro mucho en los últimos siglos cuando fueron considerados objetos o posesiones. Ahora su bienestar está en la Constitución. No se puede dañar injustificadamente a ninguna especie, todos tienen derecho a vivir. Muchas personas han aprendido que cada animal es un ser complejo, con personalidad, memoria e historia de vida, como se puede observar en tantos videos en Internet. Básicamente se trata de evitar sufrimiento; proteger la vida y bienestar de los individuos animales, silvestres y de compañía.

En esta nueva ley se establecen obligaciones para el bienestar animal como:

Una adecuada alimentación, alojamiento, condiciones de salud y trato digno para animales de compañía, (ya no se denominarán mascotas) los de producción (ganado) y los de vida silvestre.

Esterilización obligatoria: Se obliga a los tutores a esterilizar a sus perros y gatos; además, se crea el Registro Nacional de Animales de Compañía para darles seguimiento, así como también un Padrón de Personas Infractoras por maltrato animal, está demostrado que quienes ejercen crueldad y maltrato en animales, con el tiempo tienden a cometerlos a humanos. Al respecto existirán multas que pueden superar los 200,000 pesos y prisión.

Se prohíbe la venta de animales en la vía pública, mercados sobre ruedas o mediante medios digitales sin permisos legales.

Esperemos y exijamos que está nueva ley se implemente de verdad, se difunda y se castigue con severidad, sin impunidades a sus infractores. La naturaleza y sus seres vivos son nuestro patrimonio constitucional.

Envie sus comentarios a: gonzalez7063@gmail.com Christian Gonzalez es miembro de The Wild Life Society de EU. y REMPA (Red Mexicana de Periodistas Ambientalistas).

Las aves urbanas, palomas, zanates, gorriones, conguitas etc. calumniadas y olvidadas por las instituciones, estarán bajo protección de la nueva ley.