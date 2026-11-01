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Hospitalizan a Ian Gillan; Deep Purple aplaza conciertos

La banda anunció la situación crítica de su vocalista Ian Gillan.

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 06:04 p.m.
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Hospitalizan a Ian Gillan; Deep Purple aplaza conciertos
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      La banda de rock Deep Purple ha pospuesto dos conciertos en Alemania debido a una emergencia que llevó a su vocalista, Ian Gillan, al hospital. La información fue divulgada a través de un comunicado en las redes sociales durante el fin de semana. Aunque los detalles sobre el estado de salud del cantante de 81 años no fueron especificados, la agrupación confirmó la situación crítica que motivó la cancelación de los eventos programados.

      En su declaración, Deep Purple expresó: "Con gran pesar, debemos anunciar que no podremos presentarnos esta noche ni mañana, como estaba previsto. Esta decisión se debe a una emergencia médica que involucró a Ian Gillan y que ha provocado su actual hospitalización". Asimismo, la banda ofreció disculpas a sus seguidores por cualquier inconveniente que esta situación pueda causar y aseguró que se encuentra trabajando para reprogramar las presentaciones tan pronto como la salud del vocalista lo permita.

      El comunicado también incluyó un reconocimiento a la decepción que este anuncio pueda provocar entre los fanáticos: "Entendemos que este aviso llega con muy poca anticipación y compartimos la decepción de todos nuestros maravillosos fans".

      Hasta el momento, no se han revelado las razones específicas que llevaron a Gillan a ser hospitalizado, lo que deja en suspenso la posibilidad de que esta situación impacte en el resto de la agenda de conciertos de la banda en el futuro cercano. Los seguidores de Deep Purple continúan esperando actualizaciones sobre la salud del vocalista y el posible reprogramado de los eventos cancelados.

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