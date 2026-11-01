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Controversia arbitral en el partido América-Toluca

El partido en el Estadio Banorte dejó críticas por el arbitraje.

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 06:04 p.m.
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Controversia arbitral en el partido América-Toluca
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      El partido entre América y Toluca, celebrado en el Estadio Banorte, generó controversia debido a las decisiones arbitrales del juez central Luis Enrique Santander. Tanto Guillermo Almada, entrenador de Toluca, como Antonio Mohamed, técnico de América, expresaron su desacuerdo con algunas decisiones tomadas durante el encuentro.

      Durante el partido, ambos equipos anotaron desde el punto penal, el segundo gol de Toluca llegó a raíz de una falta sobre Paulinho, mientras que el tanto igualador de América fue conseguido tras un penalti cobrado por una infracción de Federico Pereira sobre Miguel Borja. Los dos estrategas manifestaron su insatisfacción con las decisiones del árbitro.

      Antonio Mohamed, en conferencia de prensa, comentó que consideraba que la única acción polémica fue el último gol: "El único que agarra es (Miguel) Borja, es fútbol, están forcejeando. A ver si marcan lo mismo en los próximos partidos, estaré al pendiente de todos los tiros de esquina", indicó.

      Por su parte, Almada, más allá de los penales, hizo hincapié en una acción que pudo haber derivado en una segunda tarjeta amarilla para Pereira, al afirmar: "No queremos que nos beneficien, queremos que sea justo, fue clarito, todos nos dimos cuenta". Además, subrayó que el equipo necesita enfocarse en mejorar su rendimiento y en ganar los partidos.

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      La respuesta de Mohamed a las declaraciones de Almada fue irónica, sugiriendo que la verdadera polémica era que América podía tener hasta diez jugadores extranjeros. Esto se refiere a la situación reciente del club, que tras la llegada de Santiago Bueno y Santiago Ramos había dado de baja a Ícaro Conceicao, un jugador brasileño Sub-21, cumpliendo con las normativas establecidas por las competencias. Después de esto, se realizó otra baja, lo que permitió el regreso de Conceicao al primer equipo.

      Antonio Mohamed concluyó su intervención refiriéndose nuevamente a la arbitraje y el último gol del partido, considerando que no fue una jugada polémica, pero enfatizó que el empate era un resultado aceptable. En otro ámbito, se destacan otros resultados del torneo, como el empate entre Monterrey y Tijuana, así como la victoria contundente de Pachuca sobre Tigres.

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