Senadora suma 16 faltas; sigue en Estados Unidos

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La senadora migrante Karina Ruiz Ruiz ha acumulado 16 inasistencias a las sesiones del pleno del Senado desde el inicio del periodo ordinario el 31 de agosto. Su ausencia se debe a problemas legales en Estados Unidos, donde su permiso de residencia ha vencido. Como beneficiaria del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), Ruiz Ruiz enfrenta restricciones que le impiden regresar a Estados Unidos si viaja a México. Aunque sus inasistencias no están relacionadas con motivos de salud ni actividades oficiales en el extranjero, las doce primeras se registran como "justificadas". Sin embargo, en las sesiones del 20 y 21 de octubre su asistencia fue marcada como "ausente", mientras que en las del 27 y 28 de octubre su nombre no figuró en los registros.

A pesar de no asistir físicamente al Senado, la legisladora ha participado en algunas sesiones de las comisiones a las que pertenece, conectándose de manera virtual desde Phoenix, Arizona, donde reside. Ruiz Ruiz solicitó licencia solo durante las sesiones del 29 y 30 de septiembre, coincidiendo con la aprobación de una reforma que prohíbe la doble nacionalidad en candidaturas a gobernadores y presidentes de la República. Durante su ausencia, su suplente, Octavia Hernández, fue convocada para asegurar el voto de la mayoría calificada.

La senadora ha continuado enviando puntos de acuerdo al Senado, incluyendo uno reciente que propone a la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer convenios de colaboración con gobiernos estatales. Este acuerdo tiene como objetivo que las oficinas consulares de México funcionen como ventanillas para recibir y gestionar solicitudes de aclaración y corrección de actas, así como para realizar el cotejo y certificación de documentos a través de la Plataforma Nacional del Registro Civil.

Asimismo, Ruiz Ruiz sugirió que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones permita en la mencionada plataforma una modalidad de gestión asistida para las oficinas consulares. Esta funcionalidad buscaría la generación y validación de cuentas en la Llave MX, utilizando el pasaporte o la matrícula consular, con el fin de facilitar los trámites administrativos relacionados con el estado civil.

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