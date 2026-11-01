La Corte explica su nueva estructura en un libro

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha presentado recientemente un libro titulado "El nuevo diseño institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la integración del Poder Judicial de la Federación", a través de su Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis (CCST). Además, se llevó a cabo un taller sobre el Semanario Judicial de la Federación en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, Criminología y Policiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Durante la presentación, Gerardo García Marroquín, director general de la CCST, destacó que el libro es una herramienta de consulta diseñada para facilitar la comprensión de la nueva integración del Máximo Tribunal. La obra aborda la evolución del sistema de justicia en México, focalizando la atención en las reformas constitucionales que han propiciado un cambio institucional hacia un modelo más accesible y cercano a la ciudadanía.

García enfatizó que entre los logros de la reforma se incluyen:

La elección popular de los juzgadores

de los juzgadores El fortalecimiento de la transparencia y de la rendición de cuentas.

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También se mencionó el reconocimiento de la pluriculturalidad y la integración de los sistemas normativos de los pueblos indígenas y afromexicanos como aspectos importantes de esta transformación.

Por su parte, Marco Antonio Portillo Mendoza, director de Actualización y Mantenimiento de Sistemas de Consulta de la CCST, subrayó que el taller tiene como objetivo mejorar las habilidades de los usuarios sobre la plataforma que compila, sistematiza y difunde los criterios relevantes emitidos por el Alto Tribunal. Este tipo de iniciativas busca optimizar el acceso a la información judicial y fomentar un uso más eficiente de los recursos disponibles.

En este contexto, la SCJN continúa trabajando en la promoción de un sistema de justicia más inclusivo, en línea con los avances que se han logrado a través de las reformas implementadas en los últimos años. La difusión de esta obra y la realización de talleres reflejan el compromiso de la Corte con la formación y actualización de los actores del sistema judicial.