Morena se deslinda de Taddei y exige investigar contratos del INE

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Morena rechazó que Guadalupe Taddei haya llegado a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) por una designación del partido y exigió investigar las contrataciones cuestionadas durante su gestión y la de Lorenzo Córdova.

En un posicionamiento difundido este 1 de noviembre, la dirigencia sostuvo que deben esclarecerse las condiciones en que se utilizaron los recursos públicos, identificar a los beneficiarios de los contratos y determinar responsabilidades entre funcionarios actuales y anteriores.

El partido argumentó que Taddei llegó a la presidencia del INE mediante un sorteo en la Cámara de Diputados, en marzo de 2023, después de que los legisladores no alcanzaron la mayoría calificada para acordar los nombramientos. Con ello, rechazó que su incorporación fuera una decisión directa de Morena.

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También pidió que las investigaciones no concluyan con la salida de una funcionaria ni se concentren exclusivamente en la administración más reciente del organismo.

Como antecedente, señaló un contrato de arrendamiento de vehículos celebrado en 2015 con la empresa Jet Van, por un monto cercano a mil millones de pesos. Según el comunicado partidista, esa contratación fue cuestionada por la entonces Contraloría del instituto.

Morena reclamó esclarecer quién autorizó los contratos, desde cuándo trabajan los proveedores con el organismo y por qué no se corrigieron las anomalías que, de acuerdo con su posicionamiento, habían sido advertidas.

El pronunciamiento se suma a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la concentración de contratos de materiales electorales en dos empresas. La mandataria pidió una revisión de la Auditoría Superior de la Federación y planteó ampliar la participación de proveedores en las licitaciones.

Córdova rechazó las acusaciones y sostuvo que buscan desviar la atención de los problemas actuales del INE. Afirmó que su administración, de 2014 a 2023, fue auditada sin que se detectaran irregularidades graves y se manifestó a favor de revisar nuevamente las contrataciones.

Morena aseguró que no defenderá a funcionarios involucrados en corrupción y sostuvo que la autonomía electoral debe ir acompañada de rendición de cuentas.