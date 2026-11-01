Verstappen gana; Antonelli hace historia en México

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Max Verstappen reafirmó su dominio en el automovilismo al ganar el Gran Premio de la Ciudad de México, consolidando su posición como el piloto más exitoso en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde alcanzó su sexta victoria en este circuito. Lewis Hamilton, quien aspiraba a un mejor resultado, finalizó en la segunda posición, mientras que Kimi Antonelli, tras terminar tercero, se coronó campeón mundial, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de la Fórmula Uno a los 20 años, 2 meses y 7 días, superando el récord previamente establecido por Sebastian Vettel.

La carrera estuvo marcada por intensos momentos desde las primeras vueltas. Un incidente notable ocurrió entre los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, cuando este último empujó fuera de la pista a su compañero en la curva cuatro. Posteriormente, Leclerc recibió una penalización de cinco segundos tras la investigación de los comisarios de la FIA, lo que generó descontento entre los pilotos involucrados.

La competencia también se vio afectada por la inesperada retirada de ambos coches de Aston Martin en las primeras vueltas, lo que generó decepción entre los aficionados presentes. En un momento crítico de la carrera, Valtteri Bottas sufrió un accidente al perder una suspensión, lo que lo llevó a chocar contra las barreras antes de la curva 1. Este incidente provocó el despliegue de la bandera roja y una interrupción de aproximadamente 40 minutos para reparar las barreras dañadas.

Al reanudarse la carrera, Verstappen mantuvo el liderazgo sin dificultad, asegurando su triunfo hasta el final. Kimi Antonelli, al finalizar en tercer lugar, celebró su histórico campeonato mundial en este evento destacado del calendario de Fórmula Uno, destacando tanto su talento como su capacidad en el deporte automovilístico.

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El Gran Premio de México no solo fue un evento de altos octanos, sino que también se convirtió en un escenario significativo para el futuro de la Fórmula Uno, con la consagración de nuevos talentos y la reafirmación del poder de los pilotos establecidos en el circuito.